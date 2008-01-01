Вышивка с немецкой компанией Madeira

Флагман по производству материалов для вышивания немецкая компания Madeira ставит качество своей продукции превыше всего. Бренд не останавливается на достигнутом, всегда стремится к совершенству. Оно выражается во всем: цветовой гамме, удобстве использования, выразительности дизайнерских решений. Ассортимент мулине рассчитан на решение любых задач. В линейке товаров от производителя найдется все, что необходимо для качественного рукоделия.

Нити упаковываются в виде спирали. Такая форма позволяет легко отделить одну нить от остальных, не спутывая их. Одна линия состоит из 6-ти нитей. Можно использовать всю пасму, если предстоит создание шикарного гобелена. Карта цветов представлена разнообразными расцветками. Нити обладают как традиционными универсальными свойствами, так и оригинальными. С их помощью создаются уникальные сюжеты, наполненные тайным свечением. Окраска производится по европейским стандартам безопасности. Компания активно участвует в движении по охране окружающей среды.

Для создания ниток мулине используются только высококачественные материалы. Компания нацелена на современные технологии. Этими условиями обеспечивается превосходное качество продукции. Рукодельницы не выбрасывают остатки ниток после окончания очередной работы. Они могут пригодиться для обработки срезов при производстве лоскутного одеяла или украшения диванной подушки.

Вышивка и изготовление материалов для вышивания – это столетняя история компании Madeira. Она была создана в 1919 году и является семейным бизнесом. Руководство осуществляется уже третьим поколением потомков создателей легендарного бренда. Известность фирме пришла в середине 50-х годов прошлого столетия. Именно тогда была разработана уникальная технология обработки нитей для вышивания. Хлопковое мулине идеально дополняется металлизированными нитями, так как они имеют одинаковую толщину. Благодаря этому свойству нитки Madeira подходят для выполнения любой вышивки.

Мулине Спираль Madeira приобретают любительницы вышивки крестом, гладью и других вышивальных техник. Они продаются в удобной упаковке по 10 метров в каждой спирали. Меланжевые нити характеризуются плавными переходами цветовой гаммы. Удобство заключается также в том, что их не надо перематывать. Мулине от Madeira – это гарантия качества для создания оригинальных вышитых картин.