Вышивка с немецкой компанией Madeira


Всего товаров: 239
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  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2713
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2713
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2712
    Мулине Madeira Спираль
    5.0
    1 отзыв
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2712
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2711
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2711
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2710
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2710
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2709
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2709
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2707
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2707
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2706
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2706
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2705
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2705
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2704
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2704
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2703
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2703
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2613
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2613
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2612
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2612
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2610
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2610
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2609
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2609
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2608
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2608
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2607
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2607
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2606
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2606
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2605
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2605
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2604
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2604
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2603
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2603
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2513
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2513
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2511
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2511
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2510
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2510
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2507
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2507
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2506
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2506
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2505
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2505
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2503
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2503
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2502
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2502
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2501
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2501
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль меланж
    арт.: 2412
    Мулине Madeira Спираль меланж
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2412
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль меланж
    арт.: 2410
    Мулине Madeira Спираль меланж
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2410
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль меланж
    арт.: 2407
    Мулине Madeira Спираль меланж
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2407
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2314
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2314
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2313
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2313
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2310
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2310
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2307
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2307
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2305
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2305
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2304
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2304
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2303
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2303
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2213
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2213
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2212
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2212
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2211
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2211
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2208
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2208
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2207
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2207
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2204
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2204
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2203
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2203
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2202
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2202
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2114
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2114
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2111
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2111
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2109
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2109
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 2002
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 2002
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1913
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1913
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1901
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1901
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1711
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1711
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1706
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1706
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1705
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1705
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1704
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1704
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1702
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1702
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1701
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1701
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.
  • Распродажа
    Мулине Madeira Спираль
    арт.: 1614
    Мулине Madeira Спираль
    0.0
    Мулине: 100% хлопок
    Цвет: 1614
    Длина, м: 10
    В НАЛИЧИИ
    57 руб. (-20%)
    46 руб.

Флагман по производству материалов для вышивания немецкая компания Madeira ставит качество своей продукции превыше всего. Бренд не останавливается на достигнутом, всегда стремится к совершенству. Оно выражается во всем: цветовой гамме, удобстве использования, выразительности дизайнерских решений. Ассортимент мулине рассчитан на решение любых задач. В линейке товаров от производителя найдется все, что необходимо для качественного рукоделия.

Нити упаковываются в виде спирали. Такая форма позволяет легко отделить одну нить от остальных, не спутывая их. Одна линия состоит из 6-ти нитей. Можно использовать всю пасму, если предстоит создание шикарного гобелена. Карта цветов представлена разнообразными расцветками. Нити обладают как традиционными универсальными свойствами, так и оригинальными. С их помощью создаются уникальные сюжеты, наполненные тайным свечением. Окраска производится по европейским стандартам безопасности. Компания активно участвует в движении по охране окружающей среды. 

Для создания ниток мулине используются только высококачественные материалы. Компания нацелена на современные технологии. Этими условиями обеспечивается превосходное качество продукции. Рукодельницы не выбрасывают остатки ниток после окончания очередной работы. Они могут пригодиться для обработки срезов при производстве лоскутного одеяла или украшения диванной подушки.

Вышивка и изготовление материалов для вышивания – это столетняя история компании Madeira. Она была создана в 1919 году и является семейным бизнесом. Руководство осуществляется уже третьим поколением потомков создателей легендарного бренда. Известность фирме пришла в середине 50-х годов прошлого столетия. Именно тогда была разработана уникальная технология обработки нитей для вышивания. Хлопковое мулине идеально дополняется металлизированными нитями, так как они имеют одинаковую толщину. Благодаря этому свойству нитки Madeira подходят для выполнения любой вышивки.

Мулине Спираль Madeira приобретают любительницы вышивки крестом, гладью и других вышивальных техник. Они продаются в удобной упаковке по 10 метров в каждой спирали. Меланжевые нити характеризуются плавными переходами цветовой гаммы. Удобство заключается также в том, что их не надо перематывать. Мулине от Madeira – это гарантия качества для создания оригинальных вышитых картин.